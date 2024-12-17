Во Львовской области задержали мужчину, который нанес сожительнице и ее сыну ножевые ранения

За совершенное ему грозит лишение свободы сроком до восьми лет.

15 декабря, около полуночи, в Радехове Львовской области полиция получила сообщение о ножевых ранениях женщины и ее несовершеннолетнего сына.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Львовской области.

"15 декабря, около 00.30, в полицию поступило сообщение о том, что в одном из домов на улице Стефаника в Радехове ранена женщина и ее несовершеннолетний сын", — говорится в сообщении.

По информации правоохранителей, между 46-летним мужчиной, находившимся в состоянии алкогольного опьянения, и его сожительницей произошел конфликт. В результате злоумышленник нанес женщине несколько ножевых ранений. Когда 14-летний сын пытался вступиться, он также получил удар ножом в область брюшной полости, повлекший ему тяжелые телесные повреждения. Пострадавшие госпитализированы.

Мужчина задержан, ему сообщено о подозрении в умышленном тяжком и легком телесных повреждениях. За совершенное ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до восьми лет. Суд в ближайшее время изберет меру пресечения.

Напомним, в Одесской области мужчина зверски расправился с девочкой.

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