Во Львовской области задержали банду из Закарпатья, которая торговала оружием и ртутью: фото

Во Львовской области задержали банду из Закарпатья, которая торговала оружием и ртутью: фото

В доме у преступников обнаружили 25 кг ртути и сотни боеприпасов.

Во Львовской области разоблачили троих преступников из Закарпатья, которые продавали на территории региона, в частности, в Дрогобычском районе, огнестрельное оружие, боеприпасы и отравляющее вещество. Один из организаторов нелегального бизнеса — бывший сотрудник правоохранительного органа.

Об этом сообщила Львовская областная прокуратура.

Злоумышленники с августа по октябрь 2021 года не раз сбывали на территории Львовской области оружие, взрывчатку и ртуть.

Правоохранители зафиксировали факты сбыта пистолета и патронов к нему за 2000 долларов США, а также более полкилограмма ртути металлической.

Во время обысков в доме у преступников правоохранители изъяли более 200 боеприпасов к огнестрельному оружию и 25 кг металлической ртути.

Организатору группы уже сообщили о подозрении в совершении преступлений (ч. 1 ст.263, ч.1, ч.3 ст. 321 УК Украины) и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Решается вопрос о назначении ряда экспертиз и сообщении о подозрении другим участникам банды.

Напомним, в Николаеве военачальник сбывал вооружение криминалитету.

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