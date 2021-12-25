Во Львовской области взорвался газ в частном жилом доме: есть пострадавшие

Дом полностью разрушен.
В селе Ниновичи Львовской области в результате взрыва газа в частном доме пострадали 5 человек.
Как сообщили в ГСЧС, взрыв (предварительно газовоздушной смеси) произошел 25 декабря утром.
В результате взрыва дом полностью разрушен, пострадали 5 человек. К ликвидации последствий чрезвычайного происшествия от ГСЧС привлечены 8 человек и 2 единицы техники.
В каком состоянии пострадавшие не сообщаются.
Напомним, 20 декабря в городе Каменское (Днепропетровская область) в одной из многоэтажек произошел взрыв газа, в результате которого возник пожар. В результате взрыва и пожара ожоги 50% тела получил 27-летний мужчина. Его госпитализировали в реанимацию.