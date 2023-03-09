Во Львовской области выросло количество жертв в результате ракетной атаки РФ: подробности (фото)

На Золочевщине под завалами дома обнаружили тело еще одной жертвы российской ракеты.

Во Львовской области, где российская ракета 9 марта разбомбила жилые дома, увеличилось количество погибших.

Об этом сообщил глава ОВА Максим Козицкий.

По его данным, во время разбора завалов спасатели обнаружили тело пожилого мужчины. Таким образом, количество жертв в результате российской ракетной атаки на Львовщине возросло до 5 человек.

"Количество погибших в результате падения ракеты в Золочевском районе возросло до пяти. Под завалами обнаружили тело еще одного мужчины — 1963 года рождения. Искренние соболезнования родным", — написал глава области.

Напомним, в ночь на 9 марта войска РФ массированно обстреляли Украину. В целом противник осуществил 81 пуск ракет разного базирования по регионам Украины. Уничтожить удалось 34 крылатых ракеты, а также 4 БпЛА "Shahed-136/131".

Что касается Львовщины, то вражеская ракета упала в жилой зоне в Золочевском районе.

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщал ранее, что погибли четыре человека. Это двое мужчин и две женщины. Они в момент падения ракеты находились у себя дома.

Также в Сети появились фото и видео последствий ракетной атаки РФ во Львовской области.

Читайте также: