Во Львовской области выпал первый снег: в Сети публикуют яркие фото

Во Львовской области выпал первый снег: в Сети публикуют яркие фото

Львовский гидрометцентр объявил штормовое предупреждение из-за дождя, мокрого снега и порывов ветра.

Во Львовской области в пятницу, 19 ноября, в 11:20 выпал первый снег.

Об этом сообщает "Варта-1".

Первый снег выпал в селах Ивашковцы и Козёва Стрыйского района Львовской области. В Сети опубликовали фото из заснеженных дорог. Также на автодорогах уже работает спецтехника, которая очищает трассу от осадков.

"Варта 1"

Также снег выпал и в городе Сколе Львовской области. Местные жители публикуют в соцсетях фотографии заснеженного города.

Фото із соцмереж

Во Львове дождь, мокрый снег и гололедица ожидаются в субботу, 20 ноября. В городском совете сообщили, что в этот день в городе будет дежурить снегоуборочная техника.

Ранее Львовский гидрометцентр объявил штормовое предупреждение из-за дождя, мокрого снега и порывов ветра.

Напомним, что снег также выпал и в Черниговской, Сумской и Киевской областях.

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