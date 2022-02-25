Во Львовской области вводят комендантский час: подробности

Определенная категория лиц сможет получить специальные пропуска для передвижения в ночное время.

Во Львовской области вводят комендантский час. Передвижение граждан будет ограничено с 22:00 до 6 часов утра.

Об этом сообщили в пресс-службе Львовской ОГА.

"Для передвижения в ночное время вводят специальные пропуска. Пропуска смогут получить работники военных администраций и объектов критической инфраструктуры", — говорится в сообщении.

Список лиц, которые смогут получить пропуска, формируют в облгосадминистрации и райгосадминистрациях.