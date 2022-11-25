Сегодня, 25 ноября, во Львовской области ввели все типы аварийных и почасовых отключений электроэнергии. Сейчас 70% потребителей без питания. 30% – могут потреблять электроэнергию. Это связано с тем, что область получает питание в обход подстанции, которую поразили вражеские ракеты.

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

"По временным схемам энергетики не могут одновременно подать электроэнергию всем абонентам. Если так сделать, обесточит всю область", — объяснил ситуацию Козицкий.

Информацию об отключениях света жители области могут найти по своему адресу на сайте "Львовоблэнерго".

"Просьба: не ищем виновных среди своих, мы все понимаем, из-за кого эти временные трудности. Все будет Украина", — отметил глава Львовщины.

Ситуация с электричеством во Львовской области

Как объяснили в "Львовоблэнерго", некоторые жители могут возмущаться, что некоторые дома имеют напряжение, а некоторые не имеют. Это связано с тем, что объекты критической инфраструктуры не имеют прямого питания, а от них параллельно питаются потребители.

Во Львове школы и садики работают, и в случае, если электроснабжение не будет целые сутки, работу приостановят. В городе не работают 80% светофоров, на сложных перекрестках есть регуляторы.

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