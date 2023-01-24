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Во Львовской области ввели аварийные отключения света

Автор
Оксана РудаОксана Руда
Дата публикации
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Время на прочтение
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Во Львовской области ввели аварийные отключения света

Фото: Associated Press

На Львовщине – превышение лимитов потребления электроэнергии.

Сегодня, 24 января, во Львовской области ввели аварийные отключения света.

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

"Внимание! На Львовщине из-за превышения лимитов потребления ввели аварийные отключения электроэнергии. Такие отключения ввели оперативно, чтобы стабилизировать ситуацию в энергосистеме. График почасовых отключений, о котором я сообщал ранее, пока не действует", — проинформировал он.

Ситуация с электроэнергией в Украине

В Украине по состоянию на утро вторника, 24 января, потребление электроэнергии – на уровне понедельника. Производство электричества незначительно увеличилось. Впрочем, дефицит мощности остается существенным.

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Дата публикации
Просмотры
1090
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