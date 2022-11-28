Во Львовской области ввели аварийные отключения, графики не дейстуют: на сколько часов исчезнет свет

Из-за дефицита мощности в системе из перечня критической инфраструктуры изъяли даже поликлиники и учреждения правоохранителей. Там тоже будут выключать свет.

Во Львовской области, по распоряжению НЭК "Укрэнерго", применяют аварийные отключения электроэнергии. Графики, обнародовавшиеся ранее, в настоящее время не действуют.

Об этом сегодня, 28 ноября, сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

Под отключение электроэнергии во Львовской области попадает большинство потребителей, кроме объектов критической инфраструктуры.

Из-за тяжелой ситуации из перечня критической инфраструктуры изъяли некоторые объекты: поликлиники, котельные, станции связи, учреждения юстиции и правоохранительные органы.



"Как объяснили в "Львовоблэнерго", электроэнергию будут отключать ориентировочно на 8 часов, дальше на 4 часа ее вернут, после – снова отключат на 8 часов", — говорится в сообщении.

Козицкий отметил, что это вынужденные меры из-за дефицита мощности в системе.

"Прошу тех потребителей, которые имеют электроэнергию, использовать ее максимально экономно, только при необходимости. Воздержитесь от использования пылесосов, микроволновок, кофеварок, посудомоечных машин и других мощных приборов. Такие трудности не только во Львовской области, а по всей Украине. Просьба не забывать, что наши энергетики круглосуточно работают над устранением проблем", — отметил глава ОВА.

Ситуация с электроэнергией во Львовской области

Во Львовской области после обстрелов российских оккупантов удалось несколько улучшить энергетическую ситуацию, но все еще без света более 718 населенных пунктов области, 314 без питания частично.

По словам главы Львовщины, по состоянию на 27 ноября одновременно пользоваться электроэнергией и водой могли 50% потребителей Львовской области. Перебоев с снабжением тепла нет.

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