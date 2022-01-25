Во Львовской области вспыхнул пожар на территории Яворивского полигона: горели палатки

Во Львовской области вспыхнул пожар на территории Яворивского полигона: горели палатки

Пострадавших в пожаре нет.

Во Львовской области на территории Международного центра миротворчества и безопасности в понедельник, 24 января, вспыхнул пожар.

Об этом сообщили в ГСЧС во Львовской области.

Возгорание произошло в 19:17 в с. Старичи Яворивского района. Там загорелись две палатки. На месте происшествия работали спасатели.

Они в 20:14 локализовали пожар, а в 20:55 ликвидировали. Пострадавших из-за возгорания нет. Причины пожара устанавливаются.

zaxid.net

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