Во Львовской области возросло количество пострадавших в результате ракетного удара армии Российской Федерации ночью 15 августа. По состоянию на 14:40 известно о 19 пострадавших.

Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

"Количество людей во Львовской области, пострадавших в результате ракетной атаки pociян этой ночью, возросло до 19. Среди них есть шесть человек старшего возраста, которым от 62 до 75 лет", — проинформировал чиновник.

По словам главы ОВА, большинство пострадавших имеют ушибы, резаные раны и острые реакции на стресс. Потерпевший десятилетний ребенок имеет ушиб стопы. Людям оказывают всю необходимую медицинскую помощь, добавил Козицкий.

Атака на Львовщину ночью 15 августа

Во Львове во время воздушной тревоги в ночь на 15 августа прозвучали два взрыва. Местные власти сообщили о попадании на территории области. В частности, ночью россияне "демилитаризовали" детсад во Львове.

Также в ОВАЕ рассказали о последствиях атаки на регион. По словам главы ОВА Максима Козицкого, во Львове, Суховоле и Ставчанах пострадали дома людей.

Известно, что РФ массированно ударила по Львовской области. Одну ракету удалось сбить силам ПВО. Впрочем, шесть попали на территории областного центра и области.

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