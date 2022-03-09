Во Львовской области возобновляют обучение в школах: детали

9 марта каждое учебное заведение должно определиться с формой обучения.

С 14 марта в школах Львовской области возобновляют обучение. К обучению могут приобщиться и дети-переселенцы из других областей.

Об этом сегодня, 9 марта, сообщили в пресс-службе Львовской ОГА.

По какой форме будет проходить обучение — дистанционно, очно или в смешанном режиме — каждая школа будет решать самостоятельно.

"9 марта каждое учебное заведение должно определиться с формой обучения. Для этого необходимо учесть факторы безопасности учеников и педагогов, особенности деятельности каждой школы в условиях военного положения. Информация подается в отделы образования райгосадминистраций. Каждое заведение должно обеспечить возможность приобщения к образовательному процессу детям, что временно переехали на Львовщину из-за преступных действий РФ", — сообщили в департаменте образования Львовщины.

Для более подробного разъяснения работает "горячая линия": 096 014 37 08, 093 547 37 83. Контактное лицо Таня Полянчич.

Напомним, со среды, 9 марта, в школах Хмельницкого возобновляется дистанционное обучение. Также в Ивано-Франковской области с 14 марта планируют возобновить обучение в школах, училищах и колледжах.