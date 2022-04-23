Во Львовской области возобновили комендантский час в Пасхальную ночь: ночных богослужений не будет — ОВА

В ночь с 23 на 24 апреля во Львовской области будет действовать комендантский час.
На Львовщине отменили предыдущее решение и снова ввели комендантский час в Пасхальную ночь: с 23:00 ч 23 апреля до 05:00 ч 24 апреля.
Об этом сообщил начальник Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.
"В соответствии с новыми разведанными, а также информацией о возможной деятельности диверсионных групп на территории области, принято решение о возобновлении комендантского часа в Пасхальную ночь", — говорится в сообщении.
В дальнейшем ежедневно комендантский час продлится с 23:00 до 05:00.
Во всех храмах Львовщины ночные богослужения переносят на утренние часы.
"К сожалению, у врага нет такого понятия, как великий религиозный праздник. Он озверел настолько, что не понимает, что такое Пасха. Поэтому в эти светлые дни есть большая угроза провокаций", — подчеркнул он.
Напомним, жителей Николаева просят воздержаться от похода в церковь на Пасху.
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