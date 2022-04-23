Во Львовской области возобновили комендантский час в Пасхальную ночь: ночных богослужений не будет — ОВА

Во Львовской области возобновили комендантский час в Пасхальную ночь: ночных богослужений не будет — ОВА

В ночь с 23 на 24 апреля во Львовской области будет действовать комендантский час.

На Львовщине отменили предыдущее решение и снова ввели комендантский час в Пасхальную ночь: с 23:00 ч 23 апреля до 05:00 ч 24 апреля.

Об этом сообщил начальник Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

"В соответствии с новыми разведанными, а также информацией о возможной деятельности диверсионных групп на территории области, принято решение о возобновлении комендантского часа в Пасхальную ночь", — говорится в сообщении.

В дальнейшем ежедневно комендантский час продлится с 23:00 до 05:00.

Во всех храмах Львовщины ночные богослужения переносят на утренние часы.

"К сожалению, у врага нет такого понятия, как великий религиозный праздник. Он озверел настолько, что не понимает, что такое Пасха. Поэтому в эти светлые дни есть большая угроза провокаций", — подчеркнул он.

Напомним, жителей Николаева просят воздержаться от похода в церковь на Пасху.

Читайте также: