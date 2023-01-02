Во Львовской области восстанавливают отключение электроэнергии по графику: когда может исчезнуть свет

Во Львовской области возобновляется отключение электроэнергии по графикам, которое приостановили сегодня утром, 2 января.

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

"До 16:00 электроэнергию потребителям будут подавать без всяких отключений. Далее следует ожидать график почасовых отключений", — проинформировал Козицкий.

Напомним, в течение 31 декабря, 1 января и утром 2 января во Львовской области не было отключений электроснабжения.

Как сообщили в "Укрэнерго", враг ночью атаковал и повредил энергетическую инфраструктуру, поэтому, чтобы не допустить возникновения дополнительных аварий, до областей довели лимиты потребления на вечерний период.

Ситуация с электроэнергией в Украине

Как сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко, энергосистема Украины на протяжении почти трех месяцев работает под постоянными систематическими обстрелами. По мнению министра, система удержится и при дальнейших возможных ударах, однако графики отключений света останутся в Украине до конца зимы.

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