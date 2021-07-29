Во Львовской области воссоздали славянской дом X века: как он выглядит и можно ли там жить (фото)

Во Львовской области воссоздали славянской дом X века: как он выглядит и можно ли там жить (фото)

В доме уже пожила семья с детьми и поделилась впечатлениями.

В селе Подгорцы, на территории историко-культурного заповедника "Древний Плиснеск", Львовской области воссоздали славянский дом X века.

Об этом сообщили в Департаменте архитектуры и градостроительства Львовской ОГА.

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На территории заповедника построили аутентичное славянское жилище Х века. Организаторы проектА сначала долго исследовали источники и устанавливали, а как выглядело старое помещение славян и только после этого воссоздали его.

В середине дома есть работающая печь-каменка и просторная кровать. На территории возле хижины можно увидеть копну сена, несколько вичинок из шкур животных, накрытия, под которым можно поесть, и разнообразные принадлежности, стилизованное под старину.

Львовская ОГА

Семья реконструкторов Мария и Ярема Иванцивы со своими четырьмя детьми даже попытались в нем пожить. Они утверждают, что жить там довольно комфортно.

"В этом доме удобно и в жару, и в холод, крыша не протекает. Мы там спали с четырьмя детьми и уместились, и, в принципе, было очень нормально", — говорит Ярема Иванцив.

Напомним, внутри демонтированного советского Монумента славы во Львове нашли капсулу с посланием.

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