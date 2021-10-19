Во Львовской области военный грузовик раздавил Volkswagen: два человека погибли

Водитель и пассажир легковушки не выжили.
Сегодня, 19 октября, в с. Митулин Золочевского района на трассе "Львов-Тернополь" столкнулись военный автомобиль "Урал" и легковушка Volkswagen Caddy. В результате ДТП погибли водитель и пассажир Volkswagen.
Как рассказали в пресс-службе ГСЧС Львовщины, сообщение об аварии поступило в Службу спасения в 08:20 ч.
К ликвидации последствий аварии привлекли пожарно-спасательные подразделения.
Обстоятельства и подробности ДТП выясняются.
Напомним, в Житомирской области грузовик раздавил авто военного медика: в легковушке никто не выжил.