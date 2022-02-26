Во Львовской области военные сбили вражеский разведывательный беспилотник

В Бродах и возле сел Лешневского направления будет летать украинская авиация, жителей просят не паниковать.
В ночь на 26 февраля над городом Броды в Золочевском районе Львовской области летали вражеские беспилотные летательные аппараты, проводившие разведку. Украинская авиация прикрывала небо над Бродами и сбила как минимум один беспилотник.
Об этом сообщила пресс-служба Бродовского городского совета в Facebook.
"На сегодня разрабатываются дополнительные каналы связи, чтобы все жители города слышали сигналы оповещения. Сотрудничаем с "Укртелекомом". До конца дня сообщим, что именно удалось добавить к системам оповещения", — говорится в сообщении.
В громаде работают блокпосты, город патрулируют подразделения территориальной обороны и полиции. В сельских территориях патрулирование координируют старосты.
Жителей города и близлежащих населенных пунктов предупреждают о том, что будут летать украинские военные самолеты и просят сохранять спокойствие.
"В районе сел Лешневского направления (возле Белявцев и в направлении Лопатина) и возле Бродов будет работать украинская авиация. Просим жителей сохранять спокойствие, сообщать старости или в полицию, если увидите подозрительных лиц, вражеские знаки и т.д. Напоминаем, работает украинская авиация. Необходимо проверять информацию и не реагировать эмоционально на панические сообщения. Враг пытается посеять панику и запугать нас, не стоит ему в этом помогать", — отметили в городском совете.
Отметим:
- Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Минобороны РФ сообщило о нанесении ударов по военной инфраструктуре Украины.
- После 5 часов утра 24 февраля были слышны взрывы в районе Борисполя, Харькове, Одессе и других крупных городов.
- Российские "Грады" били вдоль всей границы, от Луганска до Житомира.
- Украина закрыла небо для полетов.
- В МВД рассказали о российских обстрелах Украины.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- По ориентировочным данным Минобороны Украины по состоянию на 15:00 25 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери :
- танки – до 80 единиц;
- боевые бронированные машины разных типов — 516;
- самолеты – 10;
- вертолеты — 7;
- личного состава — 2800.
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Напомним:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
- С 24 февраля в Украине введено чрезвычайное положение.