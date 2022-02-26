Во Львовской области военные сбили вражеский разведывательный беспилотник

В Бродах и возле сел Лешневского направления будет летать украинская авиация, жителей просят не паниковать.

В ночь на 26 февраля над городом Броды в Золочевском районе Львовской области летали вражеские беспилотные летательные аппараты, проводившие разведку. Украинская авиация прикрывала небо над Бродами и сбила как минимум один беспилотник.

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Об этом сообщила пресс-служба Бродовского городского совета в Facebook.

"На сегодня разрабатываются дополнительные каналы связи, чтобы все жители города слышали сигналы оповещения. Сотрудничаем с "Укртелекомом". До конца дня сообщим, что именно удалось добавить к системам оповещения", — говорится в сообщении.

В громаде работают блокпосты, город патрулируют подразделения территориальной обороны и полиции. В сельских территориях патрулирование координируют старосты.

Жителей города и близлежащих населенных пунктов предупреждают о том, что будут летать украинские военные самолеты и просят сохранять спокойствие.

"В районе сел Лешневского направления (возле Белявцев и в направлении Лопатина) и возле Бродов будет работать украинская авиация. Просим жителей сохранять спокойствие, сообщать старости или в полицию, если увидите подозрительных лиц, вражеские знаки и т.д. Напоминаем, работает украинская авиация. Необходимо проверять информацию и не реагировать эмоционально на панические сообщения. Враг пытается посеять панику и запугать нас, не стоит ему в этом помогать", — отметили в городском совете.