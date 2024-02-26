Во Львовской области военнослужащая зарезала коллегу в воинской части

На территории палаточного городка одной из воинских частей во Львовской области военнослужащая зарезала другого военного во время внезапного конфликта.

Об этом говорится в материале zaxid.net

Женщина была задержана, ей объявлено о подозрении в совершении умышленного убийства.

Отмечено, что случай произошел еще 9 февраля 2024 года в палаточном городке одной из воинских частей, однако стало известно только сейчас.

"Уроженка Житомира, имеющая воинское звание солдат, во время внезапного конфликта ударила ножом в грудь другого военнослужащего, умершего на месте от колото-резаной раны груди. Пока неизвестно, что стало причиной конфликта", — пишет издание.

О нападающей известно, что она ранее несудимая, незамужняя и имеет на содержании троих детей, военная является курсанткой учебного механизированного батальона одной из воинских частей.

Через несколько часов после убийства военную задержали, ей сообщили о подозрении в совершении умышленного убийства.

Женщине избрали меру пресечения в виде содержания под стражей в течение двух месяцев без права внесения залога.

Напомним, военный застрелил заместителя командира роты, затем выстрелил в себя. Это произошло в одном из пунктов временной дислокации Николаевской области. Детали громкого дела – в эксклюзиве TSN.UA.

А в Киеве военнослужащий ВСУ застрелил двух других военных. Следствие установило, что солдаты распивали алкогольные напитки, после чего между ними возник конфликт.

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