Во Львовской области водитель влетел в ограждение кладбища и погиб на месте: фото

Во Львовской области водитель влетел в ограждение кладбища и погиб на месте: фото

Мужчина не справился с управлением.

В чевтер, 16 сентября, около 22:10, на дороге между селами Пьяновичи и Лановичи Самборского района, что на Львовщине, произошло смертельное ДТП. В результате столкновения погиб местный житель.

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Как сообщили в полиции Львовской области, 41 летний водитель автомобиля "Фольксваген Шаран", не справился с управлением и перевернулся на ограждение кладбища.

В результате ДТП водитель "Фольксвагена" от полученных травм скончался на месте происшествия.

Главное управление Национальной полиции во Львовской области

По факту следователи отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта полиции Львовщины открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Напомним, в Тернополе на нерегулируемом пешеходном переходе автомобиль сбил насмерть женщину. Пострадавшую отбросило на несколько метров, а ее вещи разлетелись по всей дороге.

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