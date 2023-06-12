Во Львовской области водитель влетел в дом: двое погибших и двое травмированных (фото)

Во Львовской области, в Рудках Самборского района, водитель не справился с управлением и въехал в дом. Мужчина погиб на месте происшествия, пассажир скончался в больнице, а еще двое травмированы.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Львовской области.

28-летний водитель Chevrolet Equinox не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части. После этого на скорости врезался в дом.

На месте смертельного ДТП / Фото: ГУ Национальной Львовской полиции

Водитель машины погиб на месте аварии, 22-летний пассажир авто получил травмы. Несмотря на усилия врачей, мужчина умер в карете скорой помощи. Еще двух пассажирок внедорожника — девушек 17 и 18 лет госпитализировали в больницу.

Ранее стало известно, что в Ивано-Франковской области в ДТП погибли пять человек.

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