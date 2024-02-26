Во Львовской области водитель сбил мальчика: он умер на месте

На Львовщине водитель внедорожника Jeep Cherokee насмерть сбил 13-летнего парня.

Об этом сообщили в полиции региона.

ДТП произошло накануне около 19:45 вблизи села Горбков Червоноградского района. 52-летний водитель автомобиля Jeep Cherokee, житель Сокаля, совершил наезд на 13-летнего пешехода.

От полученных в результате ДТП травм мальчик скончался на месте происшествия.

По этому факту следователи открыли уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения (ч.2 ст.286 УКУ).

Теперь виновнику грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на три года.

Напомним, в Черниговской области в ДТП погибла 15-летняя девочка.

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