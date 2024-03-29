Во Львовской области водитель сбил двух 10-летних девочек на самокате: одна погибла

Полиция выясняет все причины и обстоятельства трагедии.

В городе Старый Самбор Львовской области иномарка сбила двух ехавших на самокате девочек.

Об этом сообщает издание "Львовская мануфактура новостей".

Одну из девочек, с диагнозом закрытый перелом правой руки, отправили в Охматдет во Львове. Другого пострадавшего ребенка с политравмой госпитализировали в реанимационное отделение. Однако, несмотря на все усилия врачей, она умерла.

В пресс-службе Нацполиции Львовщины ZAXID.NET подтвердили информацию о смертельном ДТП, уточнив, что наезд совершил автомобиль Hyundai, а обе девочки 2013 года рождения. Следователи устанавливают все обстоятельства.

Читайте также: