Во Львовской области водитель погиб из-за столкновения с коровой (фото)

Во Львовской области произошла трагедия: водитель легковушки погиб в результате наезда на корову, двое его пассажиров получили травмы.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

ДТП произошло сегодня, 30 сентября, в 06:50 на автодороге "Шептицкий — Белз — Угнев — Рава-Русская" недалеко от села Речки Львовского района. 46-летний водитель автомобиля Volkswagen Passat, проживающий в этом районе, наехал на внезапно выбежавшую из леса на дорогу корову.

Животное неожиданно выбежало из леса на дорогу/ГСЧС

От полученных травм водитель погиб на месте происшествия. Два его пассажира, 18 и 19 лет, также из Львовского района, были госпитализированы. Правоохранители устанавливают обстоятельства аварии и решают вопрос относительно правовой квалификации инцидента.

Напомним, в Смеле водитель автомобиля Renault на пешеходном переходе сбила 3-летнего мальчика и скрылась с места ДТП. Ребенок не получил серьезных травм, виновницу аварии уже нашла полиция.

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