Во Львовской области водитель переехал насмерть 31-летнего мужчину, лежавшего на дороге: фото

От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

В ночь на 17 января в городе Комарно Львовского района Львовской области авто переехало насмерть 31-летнего мужчину.

Об этом сообщила пресс-служба полиции области.

"Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля "Дачия Логан", 40-летний житель одного из сел района, совершил наезд на мужчину, который лежал на проезжей части — жителя соседнего села в возрасте 31 года", — говорится в сообщении.

От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Следователи открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание — лишение свободы сроком от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такового.

Проводится досудебное расследование, правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

В Харькове подростки ради лайков сломали дорожный знак

Читайте также: