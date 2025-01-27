Во Львовской области водитель переехал мужчину, который лежал посреди дороги

От полученных травм мужчина погиб на месте происшествия.

Во Львовской области произошло смертельное ДТП — водитель автомобиля переехал 32-летнего мужчину.

О случившемся сообщили в полиции региона.

Как предварительно установили правоохранители, 21-летний водитель автомобиля Renault Clio наехал на 32-летнего жителя Яворивского района, лежавшего на проезжей части дороги.

От полученных в результате ДТП травм мужчина погиб на месте происшествия.

По этому факту ДТП следователи открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такого. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

Напомним, в Тернопольской области водитель погиб в ДТП — на трассе не разминулись два автомобиля.

Читайте также: