Во Львовской области водитель авто сбил насмерть пешехода

ДТП произошло в Яворовском районе.
Во вторник, 24 августа, на автодороге "Львов-Краковец" водитель автомобиля сбил насмерть 59-летнего пешехода. ДТП произошло около 21:00 ч.
Об этом сообщил департамент гражданской защиты ЛОГА.
За рулем авто Mercedes-Benz был 42-летний житель города Новояворовск. Он совершил наезд на 59-летнего жителя с. Черчик, который переходил проезжую часть дороги вне пешеходного перехода.
В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия. Обстоятельства аварии устанавливаются.
Читать также:
- Не приходя в сознание, умер в реанимации: под Львовом на дороге патрульные нашли тяжело травмированого мужчину
- В лобовом столкновении возле Львова погиб мужчна, еще двое госпитализированы
- Смертельное ДТП во Львовской области: погибли три человека, в том числе и ребенок