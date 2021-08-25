Во Львовской области водитель авто сбил насмерть пешехода

ДТП произошло в Яворовском районе.

Во вторник, 24 августа, на автодороге "Львов-Краковец" водитель автомобиля сбил насмерть 59-летнего пешехода. ДТП произошло около 21:00 ч.

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Об этом сообщил департамент гражданской защиты ЛОГА.

За рулем авто Mercedes-Benz был 42-летний житель города Новояворовск. Он совершил наезд на 59-летнего жителя с. Черчик, который переходил проезжую часть дороги вне пешеходного перехода.

В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия. Обстоятельства аварии устанавливаются.

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