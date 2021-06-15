Во Львовской области во время реставрации памятника национального значения украли 1 млн грн — прокуратура

Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы.

Во Львовской области во время реставрации памятника национального значения украли 1 млн грн. В преступлении подозревают директора предприятия заказчика работ, двух должностных лиц и специалиста по техническому надзору.

Об этом сообщили в пресс-служба прокуратуры Львовской области.

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По данным правоохранителей, реставраторы на 1 млн грн завысили стоимость реставрационных работ в декабре 2020 года и присвоили себе деньги.

"При осуществлении реставрационных работ комплекса памятника археологии национального значения на территории Львовской области, в первичных документах по завозу насыпного грунта были внесены сведения о проделанной работе и их стоимость, однако никаких работ по перевозке насыпного грунта осуществлено не было", — сообщили в прокуратуре .

Четырем лицами уже объявили о подозрении по ч. 5 ст. 191 УК Украины. Им грозит до 12 лет лишения свободы. Продолжается следствие.

Напомним, Чертковский замок XIV века подготовили к реставрации и уже планируют в нем фестивали.

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