Во Львовской области во время реставрации памятника национального значения украли 1 млн грн — прокуратура

Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы.
Во Львовской области во время реставрации памятника национального значения украли 1 млн грн. В преступлении подозревают директора предприятия заказчика работ, двух должностных лиц и специалиста по техническому надзору.
Об этом сообщили в пресс-служба прокуратуры Львовской области.
По данным правоохранителей, реставраторы на 1 млн грн завысили стоимость реставрационных работ в декабре 2020 года и присвоили себе деньги.
"При осуществлении реставрационных работ комплекса памятника археологии национального значения на территории Львовской области, в первичных документах по завозу насыпного грунта были внесены сведения о проделанной работе и их стоимость, однако никаких работ по перевозке насыпного грунта осуществлено не было", — сообщили в прокуратуре .
Четырем лицами уже объявили о подозрении по ч. 5 ст. 191 УК Украины. Им грозит до 12 лет лишения свободы. Продолжается следствие.
Напомним, Чертковский замок XIV века подготовили к реставрации и уже планируют в нем фестивали.