Во Львовской области во время непогоды на женщину упало огромное дерево: видео

Во Львовской области свирепствует непогода.

В г. Самбор Львовской области в понедельник, 17 января, на женщину во время непогоды упало огромное дерево. Пострадавшую госпитализировали.

Об этом в Facebook сообщил Самборский городской совет.

Инцидент произошел на улице Ивана Франко. 59-летнюю потерпевшую с многочисленными переломами ребер госпитализировали. Ее состояние стабильное.

"Еще раз подчеркиваем: будьте осторожны, ведь синоптики уже несколько дней подряд предупреждают об усложнении погодных условий", — сообщили в Самборском горсовете.

Напомним:

Во Львовской области синоптики объявили о первом уровне опасности из-за сложных погодных условий.

Читайте также: