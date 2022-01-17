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Во Львовской области во время непогоды на женщину упало огромное дерево: видео

Во Львовской области во время непогоды на женщину упало огромное дерево: видео

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Во Львовской области во время непогоды на женщину упало огромное дерево: видео

Кадр із відео

Во Львовской области свирепствует непогода.

В г. Самбор Львовской области в понедельник, 17 января, на женщину во время непогоды упало огромное дерево. Пострадавшую госпитализировали.

Об этом в Facebook сообщил Самборский городской совет.

Инцидент произошел на улице Ивана Франко. 59-летнюю потерпевшую с многочисленными переломами ребер госпитализировали. Ее состояние стабильное.

"Еще раз подчеркиваем: будьте осторожны, ведь синоптики уже несколько дней подряд предупреждают об усложнении погодных условий", — сообщили в Самборском горсовете.

Напомним:

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