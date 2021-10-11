Во Львовской области во время движения из маршрутки выпала женщина: потерпевшая в больнице

Правоохранители устанавливают причины ДТП и обстоятельства инцидента.
В селе Звенигород Львовского района с маршрутки во время движения выпала 61-летняя женщина. Пострадавшую госпитализировали.
Об этом сообщили в Нацполиции Львовской области.
По данным полиции, инцидент произошел в понедельник, 11 октября, в 7:00. Водитель маршрутки не закрыл двери и начал движение. Из-за этого из салона автобуса выпала женщина. Пострадавшую госпитализировали.
Правоохранители устанавливают причины ДТП и обстоятельства инцидента.
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