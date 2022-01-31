Во Львовской области ветер сорвал крышу с приюта для пожилых людей

Пострадавших в результате происшествия нет.
В воскресенье, 30 января, в с. Новоселище Золочевского района Львовской области ветер сорвал кровлю над помещением столовой приюта для одиноких пожилых людей.
Как сообщила пресс-служба департамента по вопросам гражданской защиты ЛОГА, ураган сорвал шифер на площади 20 кв. м.
"Сейчас в доме находятся 40 человек и 6 работников. Пострадавших нет. Работы по восстановлению кровли запланированы на 31 января", — говорится в сообщении.
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