Во Львовской области ветер сорвал крышу с приюта для пожилых людей

Во Львовской области ветер сорвал крышу с приюта для пожилых людей

Пострадавших в результате происшествия нет.

В воскресенье, 30 января, в с. Новоселище Золочевского района Львовской области ветер сорвал кровлю над помещением столовой приюта для одиноких пожилых людей.

Как сообщила пресс-служба департамента по вопросам гражданской защиты ЛОГА, ураган сорвал шифер на площади 20 кв. м.

"Сейчас в доме находятся 40 человек и 6 работников. Пострадавших нет. Работы по восстановлению кровли запланированы на 31 января", — говорится в сообщении.

Непогода в Украине: как работают столичные коммунальщики

Читайте также: