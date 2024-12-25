Во Львовской области в Святвечер поезд насмерть сбил мужчину

Во Львовской области, на железнодорожной станции "Калинов" Самборского района, поезд, следовавший по маршруту "Киев-Чоп", совершил наезд на 51-летнего мужчину, жителя одного из сел района.

Об этом сообщили в Нацполиции.

Стало известно, что от полученных травм мужчина погиб на месте. По факту трагедии правоохранители открыли уголовное производство по ч.3 ст.276 Уголовного кодекса Украины. Санкция настоящей статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет. Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.

Напомним, в крушении поезда Прага-Кошице чешской компании RegioJet, следовавшей в Чоп, погибли четыре человека, двое из которых — гражданки Украины.

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