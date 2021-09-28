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Во Львовской области в пруду нашли труп 36-летнего мужчины

Во Львовской области в пруду нашли труп 36-летнего мужчины

pixabay.com

На теле погибшего не нашли признаков насильственной смерти.

В понедельник, 27 сентября, в 20:30 ч. в с. Малая Ольшанка Золочевского района было обнаружено в местном пруду тело мертвого мужчины.

Об этом сообщает департамент гражданской защиты Львовской ОГА.

Покойным оказался 36-летний мужчина, его вынули из воды. На его теле не обнаружили признаков насильственной смерти. Обстоятельства происшествия устанавливается.

Напомним, 26 сентября в селе Папирня на Львовщине местные жители обнаружили в реке Западный Буг труп 35-летнего жителя Золочева.

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