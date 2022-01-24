Во Львовской области в пожаре погибли супруги: их сына госпитализировали (фото)

Во Львовской области в пожаре погибли супруги: их сына госпитализировали (фото)

Возгорание произошло в квартире двухэтажного деревянного дома.

Сегодня, 24 января, около 04:40 в городе Дрогобыче Львовской области на ул. Подвалье возник пожар. В результате возгорания погибли муж и жена.

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Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Львовщины.

Пожар возник в квартире на втором этаже двухэтажного деревянного жилого дома, крытого шифером, размером 10х10 м. На момент прибытия пожарных к месту вызова вся крыша дома была охвачена огнем.

"Не теряя времени огнеборцы включились в специальные аппараты защиты органов дыхания и зрения и отправились на обследование задымленного дома. Во время разведки, в одной из комнат были обнаружены тела двух погибших людей. Погибшими оказались отец (1946 года рождения) и мать (год рождения устанавливается") владельца дома", — говорится в сообщении.

Также в результате пожара получил травмы 38-летний владелец квартиры, его с признаками отравления продуктами горения госпитализировали в Дрогобычскую городскую больницу.

"В 05:11 пожарные локализовали пожар, и в 05:44 ликвидировали в составе двух звеньев газодымозащитной службы. В результате огонь уничтожил крышу дома по всей площади, стены на площади 100 кв.м., вещи домашнего обихода на площади 70 кв.м., повредил стены на площади 50 кв.м", — говорится в сообщении.

К ликвидации пожара привлекли 17 чрезвычайников и 4 единицы спецтехники.

Причины и обстоятельства пожара устанавливают правоохранители.

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