Во Львовской области в подвале дома обнаружили мертвыми четырех человек

В селе Поветно Городокской громады на Львовщине в подвале частного дома погибли четыре человека. Предварительно известно, что люди отравились газами от гниения картофеля.

Об этом сообщили в ГСЧС Львовской области.

"Прибыв к месту происшествия, выяснилось, что четыре человека зашли в подвальное помещение дома, где хранился картофель. Люди, скорее всего, потеряли сознание из-за вдыхания опасных газов", — отметили спасатели.

По данным спасателей, такая высокая концентрация газов могла возникнуть из-за процесса гниения картофеля, который был в подвальном помещении. При разложении органических материалов, таких как картофель, возникают различные химические реакции, которые могут выделять опасные газы.

Причины и обстоятельства трагедии устанавливаются полицией.

Ранее стало известно, что в реке Днестр в Ивано-Франковской области обнаружили тело пропавшей три дня назад 13-летней девочки.

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