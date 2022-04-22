Во Львовской области в Пасхальную ночь не будет действовать комендантский час

Во Львовской области в Пасхальную ночь не будет действовать комендантский час

Во Львовской области в Пасхальную ночь не будет действовать комендантский час.

С 23:00 ч. 23 апреля до 06:00 ч. 24 апреля верующие смогут попасть на ночные богослужения.

Соответствующий приказ издал начальник Львовской областной военной администрации Максим Козицкий, передает прессслужба ОВА.

Как уже сообщалось, также в Хмельнитчине в Пасхальную ночь не будет действовать комендантский час.

Напомним, в СБУ предупредили, что Россия может устроить провокации в Украине на Пасху, 24 апреля. Верующих призывают быть особенно бдительными и воздержаться от массовых скоплений в культовых сооружениях.

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