Во Львовской области в квартире нашли мертвых супругов

Люди не отвечали на телефонные звонки.
В г. Новый Раздел Львовской области в квартире нашли мертвыми мужа и жену. По предварительным данным, люди могли отравиться газом.
Об этом сообщили в Нацполиции Львовской области.
15 декабря в полицию обратились родственники супругов, которые сообщили, что люди долго не отвечают на телефонные звонки.
Правоохранители и работники газовой службы в сопровождении сына супругов вошли в квартиру. Там обнаружили мертвыми 81-летнего мужчину и 75-летнюю женщину.
По предварительным данным, люди отравились бытовым газом. В полиции открыли производство по ч.2 ст.115 (Умышленное убийство) с примечанием "несчастный случай" Уголовного кодекса Украины.
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