Во Львовской области в электричке нашли девочку, полиция разыскивает родителей ребенка: фото

Во Львовской области в электричке нашли девочку, полиция разыскивает родителей ребенка: фото

Ребенок сам был в электропоезде.

Во Львовской области полиция обнаружила в вагоне электропоезда "Львов-Трускавец" девочку 8-10 лет. Сейчас правоохранители пытаются установить личность ребенка и найти ее родителей.

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Об этом сообщила пресс-служба полиции Дрогобыча.

"Всем, кто владеет информацией о местонахождении родителей ребенка, просим позвонить по номеру 0679498429 или 102", — отметили в полиции.

Напомним, в Киеве полицейские обнаружили на водоеме 5-летнего ребенка, которого некоторое время разыскивала мать. Мальчик самостоятельно ушел из дома, когда женщина была в больнице.

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