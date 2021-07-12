Во Львовской области в электричке нашли девочку, полиция разыскивает родителей ребенка: фото

Ребенок сам был в электропоезде.
Во Львовской области полиция обнаружила в вагоне электропоезда "Львов-Трускавец" девочку 8-10 лет. Сейчас правоохранители пытаются установить личность ребенка и найти ее родителей.
Об этом сообщила пресс-служба полиции Дрогобыча.
"Всем, кто владеет информацией о местонахождении родителей ребенка, просим позвонить по номеру 0679498429 или 102", — отметили в полиции.
Напомним, в Киеве полицейские обнаружили на водоеме 5-летнего ребенка, которого некоторое время разыскивала мать. Мальчик самостоятельно ушел из дома, когда женщина была в больнице.