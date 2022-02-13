Во Львовской области в доме нашли мертвыми мужчину и женщину: подробности

Во Львовской области в доме нашли мертвыми мужчину и женщину: подробности

Причины возгорания устанавливается полицией.

В с. Чернушовичи (Подберезцовская ТГ) Львовского района в субботу, 12 февраля, в частном жилом доме нашли мертвыми мужчину и женщину.

Об этом сообщили в департаменте по гражданской защите Львовской ОГА.

По предварительным данным, 12 февраля в 13:12 в частном жилом доме произошел пожар. Во время тушения пожара там нашли мертвыми мужчину и женщину в возрасте 40 и 41 год.

"Пожар ликвидирован до прибытия пожарно-спасательного подразделения. В результате пожара огнем уничтожены вещи на площади 4 метра квадратных", — говорится в сообщении.

Причины возгорания устанавливается полицией.

Напомним, в поселке Станица Луганская Луганской области в субботу, 12 февраля, в кафе раздался взрыв газового баллона. Из-за этого пострадали 12 человек.