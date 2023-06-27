Во Львовской области в доме нашли мертвыми мать и ее 11-летнего ребенка: причины трагедии и фото

Причиной пожара могло быть короткое замыкание.
В г. Самбор Львовской области в ночь на 27 июня в доме погибли мать и ее 11-летний ребенок. Трагедия произошла из-за пожара.
Об этом сообщили в ГСЧС во Львовской области.
Известно, что пожар возник 27 июня в 4:14 в частном жилом доме по улице Калнышевского в Самборе. На место происшествия оперативно прибыли спасатели, бросившиеся тушить возгорание.
Огонь разгорелся на втором этаже жилого дома. Во время тушения пожара на месте трагедии спасатели обнаружили тела женщины 1969 года рождения и ее 11-летнего ребенка. В 5:40 пожар был ликвидирован.
"Огнем уничтожено перекрытие между вторым этажом и чердаком на площади 70 кв.м и вещи домашнего обихода на площади 70 кв.м. К ликвидации пожара привлекалось 15 человек личного состава и 3 единицы спецтехники", — сообщили спасатели.
Вероятно, причиной возгорания могло быть короткое замыкание. Продолжается следствие.
Напомним, во Львове в воскресенье, 25 июня, на крыше поезда нашли тело 20-летнего парня. Он умер из-за удара электрическим током.
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