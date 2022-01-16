Во Львовской области в доме нашли мертвыми двух человек: подробности

Во Львовской области в доме нашли мертвыми двух человек: подробности

Причины трагедии расследуются полицией.

В с. Развадов Стрыйского района Львовской области в частном жилом доме нашли мертвыми двух человек. Вероятно они отравились угарным газом.

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Об этом сообщили в департаменте по гражданской защите Львовской ОГА.

В частном доме обнаружили мертвыми людей 1958 и 1965 года рождения. Они погибли еще до приезда бригады скорой помощи. По предварительным данным, люди отравились угарным газом.

"Дом оборудован газовыми кафельными печками и ПГ-4. Аварийной бригадой ПАО "Львовгаз" временно прекращена подача газа в дом", — говорится в сообщении.

Причины трагедии расследует полиция.

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