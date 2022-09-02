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Во Львовской области в День знаний со дна озера достали тело 13-летнего мальчика: видео

Во Львовской области в День знаний со дна озера достали тело 13-летнего мальчика: видео

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Во Львовской области в День знаний со дна озера достали тело 13-летнего мальчика: видео

Фото: скриншот с видео

Трагедия произошла в городе Золочеве, на берегу водоема, в котором купаться было запрещено.

В четверг, 1 сентября, когда в Украине традиционно отмечают День знаний, в городе Золочеве Львовской области на Молодежном озере утонул 13-летний мальчик.

Об этом сообщает местный сайт "Золочев.нет".

Специалисты водолазной службы вытащили на поверхность тело парня и передали сотрудникам полиции.

“Несовершеннолетний ребенок нырнул в водоем, после чего некоторое время не выходил. Водолазами тело было поднято на поверхность. Ребенку было 13 лет", — сообщил в комментарии изданию следователь Золочевского отдела полиции ГУ НП во Львовской области Николай Яремчук.

Отмечается, что мальчик находился в компании подростков, отдыхавших на озере без присмотра взрослых. Несмотря на предупредительные таблички с надписями "Купаться запрещено", он нырнул из дамбы в воду.

Напомним, во Львове в четверг, 1 сентября, вспыхнул масштабный пожар. Возгорание произошло на улице Стрыйская, 45 на территории бывшего автобусного завода.

 
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