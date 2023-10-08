Во Львовской области в частном доме обнаружили мертвыми пять человек

На Львовщине в частном доме обнаружили мертвыми пять человек – трех женщин и двух мужчин. По предварительным данным, они погибли от отравления угарным газом. Еще двое детей госпитализированы в тяжелом состоянии.

Об этом сообщили в полиции Львовской области.

О трагедии в полицию сообщили соседи пострадавших.

Кроме того, в доме пострадали два мальчика, которым семь и девять лет. Их госпитализировали в тяжелом состоянии с предварительным диагнозом "отравление угарным газом".

По факту трагедии следователи открыли уголовное производство за нарушение требований пожарной или техногенной безопасности (ч.2 ст.270 УК). Тела погибших направлены на экспертизу, которая и установит точную причину смерти.

Напомним, в Винницкой области угарным газом отравилась целая семья. 45-летняя женщина и ее 14-летний сын погибли.

В Ровенской области вся семья отравилась угарным газом. Их госпитализировали в удовлетворительном состоянии.

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