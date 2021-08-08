Во Львовской области — уже 7 случаев "Дельты": ее привезли больные из России, Великобритании и США

Во Львовской области — уже 7 случаев "Дельты": ее привезли больные из России, Великобритании и США

Двое пациентов вернулись из России, двое — из Великобритании, один — из США.

Во Львовской области уже зарегистрировали 7 случаев нового и более опасного штамма коронавируса "Дельта".

Об этом рассказала руководитель Львовского областного лабораторного центра Наталья Иванченко-Тимко на своей странице в Facebook.

С семи пациентов, инфицированных "Дельтой", двое вернулись из России, двое — из Великобритании, один — из США. Еще две зараженные женщины не выезжали за пределы Украины.

"Понятно, что случаев значительно больше и эти люди находятся среди нас", — отметила Иванченко-Тимко.

Она призывала:

Прививаться от COVID-19.

Соблюдать социальную дистанцию.

Не пренебрегать масками в помещениях.

Соблюдать правила гигиены.

При малейших проявлениях ОРЗ — оставаться дома и сообщить об этом своему врачу.

Ранее сообщалось, что люди, которые привиты двумя дозами вакцины, имеют втрое меньше шансов заболеть коронавирусом.

Министр Виктор Ляшко о распространении "Дельты" и к чему готовиться украинцам

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