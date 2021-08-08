Во Львовской области — уже 7 случаев "Дельты": ее привезли больные из России, Великобритании и США

Двое пациентов вернулись из России, двое — из Великобритании, один — из США.
Во Львовской области уже зарегистрировали 7 случаев нового и более опасного штамма коронавируса "Дельта".
Об этом рассказала руководитель Львовского областного лабораторного центра Наталья Иванченко-Тимко на своей странице в Facebook.
С семи пациентов, инфицированных "Дельтой", двое вернулись из России, двое — из Великобритании, один — из США. Еще две зараженные женщины не выезжали за пределы Украины.
"Понятно, что случаев значительно больше и эти люди находятся среди нас", — отметила Иванченко-Тимко.
Она призывала:
- Прививаться от COVID-19.
- Соблюдать социальную дистанцию.
- Не пренебрегать масками в помещениях.
- Соблюдать правила гигиены.
- При малейших проявлениях ОРЗ — оставаться дома и сообщить об этом своему врачу.
Ранее сообщалось, что люди, которые привиты двумя дозами вакцины, имеют втрое меньше шансов заболеть коронавирусом.