Во Львовской области уклонист проигнорировал повестку и не пришел в ТЦК: как его наказали

Мужчину освободили от отбывания тюремного заключения с двухлетним испытательным сроком.

В Бродах во Львовской области суд вынес приговор местному жителю, который не пришел в военкомат после вручения повестки.

Об этом сообщает ZAXID.NET.

В январе 2023 года жительницу города Броды вручили повестку, однако он не явился в указанный день в военкомат.

Мужчину признали виновным в уклонении от мобилизации и назначили ему наказание в виде трех лет тюрьмы. Однако освободили от отбывания тюремного заключения с двухлетним испытательным сроком.

Ранее сообщалось, что в Хмельницкой области врачи массово зарабатывали на военнообязанных и делали из уклонистов "инвалидов".

Напомним, в Хмельницкой области мужчина получил повестку, но отказался от мобилизации. Уклониста приговорили к 4 годам лишения свободы.

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