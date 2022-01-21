Во Львовской области угарным газом отравились два человека: мужчина погиб, женщина в больнице

Во Львовской области угарным газом отравились два человека: мужчина погиб, женщина в больнице

Правоохранители выясняют обстоятельства трагедии.

В четверг, 20 января, около 11:40 в с. Книсело Львовского района Львовской области, в частном доме, отравились, вероятно, угарным газом, два человека. В результате отравления скончался мужчина, а женщину госпитализировали.

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Об этом сообщили в пресс-службе департамента по вопросам гражданской защиты ЛОГА.

"Отравились, вероятно, угарным газом, два человека: мужчина 1962 года рождения — смерть до приезда скорой помощи, женщина 1970 года рождения — в тяжелом состоянии госпитализирована в БСМП", — говорится в сообщении.

Известно, что дом оборудовано газовой плитой и колонкой. Работники газовой службы отключили газоснабжение в помещение.

Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.

Напомним, подобный несчастный случай произошел 17 января во Львове. В результате отравления угарными газами погиб 54-летний мужчина, а 55-летняя женщина попала в больницу.

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