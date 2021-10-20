Во Львовской области убили ветерана АТО: подробности

Подозреваемый жестоко избил потерпевшего.
Во Львовской области 25-летнего парня подозревают в убийстве 50-летнего ветерана АТО. Молодого человека уже задержали и избрали меру пресечения — содержание под стражей.
Об этом сообщили в прокуратуре Львовской области.
По данным следствия, в октября в одном из сел Золочевского района во время застолья между 25-летним парнем и 50-летним ветераном АТО произошел конфликт. Тогда молодой человек жестоко избил военного. На следующий день от полученных травм пострадавший скончался.
25-летнего парня обвиняют в нанесении тяжких телесных повреждений, повлекшее смерть потерпевшего (ч.2 ст.121 УК Украины). Он находится под стражей. Ведется следствие.
Напомним, в Каменском человек жестоко убил приятеля на глазах у других людей.
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