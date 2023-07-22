Во Львовской области тесть убил зятя кухонным ножом

Между мужчинами возник бытовой конфликт.
В Стрыйском районе произошло убийство. Подозреваемый – 49-летний мужчина – ударом ножа в грудь убил своего 30-летнего зятя.
Об этом сообщили в полиции Львовской области.
По данным полиции, между мужчинами возник бытовой конфликт. Во время ссоры тесть схватил кухонный нож и ударил им зятя в грудь. Ранение оказалось смертельным, мужчина скончался на месте, еще до приезда медиков. Оба и тесть, и зять на момент конфликта находились в нетрезвом состоянии.
Правоохранители задержали злоумышленника. Решается вопрос по поводу сообщения задержанному о подозрении в умышленном убийстве.
Мужчине грозит от семи до пятнадцати лет заключения. Досудебное расследование продолжается, вскоре суд изберет злоумышленнику меру пресечения.
Напомним, в Житомире 41-летний местный житель зарезал 23-летнего военнослужащего. Трагедия произошла из-за замечаний мужчине.
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