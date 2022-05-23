Категория
Львов
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English
Во Львовской области священника Московского патриархата облили зеленкой во время богослужения (фото)

Во Львовской области священника Московского патриархата облили зеленкой во время богослужения (фото)

Дата публикации
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Во Львовской области священника Московского патриархата облили зеленкой во время богослужения (фото)

Фото: УПЦ МП

В городе Стрый священника УПЦ МП облили зеленкой во время литургии.

В воскресенье, 22 мая, священника УПЦ МП из Стрыя Владимира Мандзюка во время богослужения в Воскресенском храме облили зеленкой.

Об этом сообщили на официальном сайте УПЦ МП.

"Сегодня во время церковного богослужения ему выстрелили в лицо зеленкой так называемые националисты, которые захватывают наши храмы. Еще раз пишу: наши батюшки молятся о наших воинах, за нашу страну, мы молимся на церковно-славянском языке, помогаем чем можем: деньгами, гуманитарной помощью. Опомнитесь, Бог поругаем не бывает. Каждый из нас за все ответит перед Богом", — написала дочь священника Богдана Мандзюк.

Фото: УПЦ МП / ©
Фото: УПЦ МП

Напомним, служители Московского патриархата помогали врагу во время оккупации.

Читайте также:

Дети служат в терробороне: как ребята защищают родную деревню на Черниговщине

Дети служат в терробороне: как ребята защищают родную деревню на Черниговщине
Следующая публикация