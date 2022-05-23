Во Львовской области священника Московского патриархата облили зеленкой во время богослужения (фото)

В городе Стрый священника УПЦ МП облили зеленкой во время литургии.

В воскресенье, 22 мая, священника УПЦ МП из Стрыя Владимира Мандзюка во время богослужения в Воскресенском храме облили зеленкой.

Об этом сообщили на официальном сайте УПЦ МП.

"Сегодня во время церковного богослужения ему выстрелили в лицо зеленкой так называемые националисты, которые захватывают наши храмы. Еще раз пишу: наши батюшки молятся о наших воинах, за нашу страну, мы молимся на церковно-славянском языке, помогаем чем можем: деньгами, гуманитарной помощью. Опомнитесь, Бог поругаем не бывает. Каждый из нас за все ответит перед Богом", — написала дочь священника Богдана Мандзюк.

Фото: УПЦ МП

Напомним, служители Московского патриархата помогали врагу во время оккупации.

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