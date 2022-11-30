Во Львовской области света может не быть 9 часов: в ОВА объяснили причину

Сейчас во Львовской области продолжают применять аварийные отключения по такой схеме: на 8 часов электроэнергию отключают, на 4 часа питания возвращают, затем снова на 8 часов отключают потребителей. Впрочем, продолжительность отключения света может увеличиться и длится 9 часов.

Об этом сегодня, 30 ноября, сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

"Как сообщают специалисты "Львовоблэнерго", отключение на 8 часов ориентировочное и может увеличиться на один час из-за того, что оперативным бригадам необходимо доезжать до подстанций. Также продолжительность отключения может возрасти из-за воздушной тревоги, поскольку энергетики во время нее не могут находиться на энергообъектах", — объяснил Козицкий.

Впрочем, как отметил глава Львовщины, если в доме света нет более 9 часов или в соседних домах, которые выключали вместе с вашим, электроэнергию уже вернули, то об этом можно сообщить энергетикам, ведь возможно возникло повреждение электросети.



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Ситуация с электроэнергией во Львовской области

На Львовщине – сложная ситуация с электроэнергией. В понедельник, 28 ноября, в регионе ввели новые графики отключений. В них попали даже те объекты, которые до этого не обесточивали.

В НЭК "Укрэнерго" сообщили, что дефицит мощности в энергосистеме Украины сократился и по состоянию на утро 30 ноября составляет 27%. Вчера дефицит был на уровне 30%. Общий дефицит в энергосистеме – последствие семи волн ракетных ударов РФ по энергетической инфраструктуре.

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что ситуация в энергосистеме Украины улучшается с каждым днем. По его словам, если не будет дальнейших обстрелов энергосистемы, то "в ближайшей перспективе мы сможем стабилизировать и сократить время отключения".

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