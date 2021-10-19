Во Львовской области судили директора школы из-за того, что учителя не хотят прививаться: подробности

Во Львовской области судили директора школы из-за того, что учителя не хотят прививаться: подробности

Педагогиню обвинили в том, что она не обеспечила работу школы.

В г. Золочеве Львовской области судили директора школы из-за того, что она не обеспечила 80% вакцинации учителей.

Об этом говорится в решении Золочевского районного суда.

Директора школы № 2 им. М. Шашкевича в Золочеве обвинили в том, что она "не обеспечила надлежащее функционирование учебного заведения, а именно посещение учебного заведения учениками 5-11 классов, и в котором менее 80% работников не имеют документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации, или одной дозы двухфазной вакцины от COVID-19 ". Руководитель школы, по данным суда, нарушила постановление Кабмина №981 от 22 сентября 2021 года.

Педагог в суде свою вину признала. Суд освободил учительницу от ответственности в силу малозначительности нарушения, ограничившись лишь устным предупреждением.

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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра МЗ 0-800-602-019. Более о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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